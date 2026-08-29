Первоклассников из семей участников СВО поздравили в Серпухове

28 августа в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей состоялась встреча с семьями военнослужащих, чьи дети в этом году впервые пойдут в школу. По поручению главы городского округа Серпухов Алексея Шимко заместитель главы Дмитрий Мазуров и руководитель Центра Лидия Халачева поздравили будущих первоклассников с наступающим Днем знаний и вручили им специальные наборы школьных принадлежностей.

В Серпухове, Пущино и Протвино насчитывается более 60 детей из семей участников специальной военной операции, которые 1 сентября сядут за парты. Для каждого из них подготовлены подарки, которые будут переданы в ближайшие дни. Традиция поздравлять детей героев стала добрым знаком внимания к тем, кто ждет своих защитников домой.

Праздничные мероприятия продолжатся в субботу: для будущих первоклассников и их родителей организован спектакль «Красная Шапочка», игровая программа и угощение мороженым. Поддержка семей участников СВО остается приоритетным направлением работы администрации округа.