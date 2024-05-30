Первая смена для детей участников СВО началась в лагере «Литвиново»

Летняя оздоровительная кампания стартовала в лагере «Литвиново» 30 мая. В течение трех месяцев здесь отдохнут более трех тысяч детей участников СВО из Подмосковья.

«Уже сегодня 500 ребят из разных уголков региона прибыли в лагерь на первую смену, где их ждут три недели отдыха и развлечений. Мы постараемся, чтобы каждый день был полон новых впечатлений и открытий», — сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В региональном министерстве социального развития рассказали, что этим летом в «Литвиново» проведут шесть смен, чтобы охватить как можно больше детей. Каждая смена будет иметь свое уникальное название и направление.

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