Первая общегородская тренировка для ветеранов СВО прошла в Люберцах

Во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах прошла первая общегородская тренировка для ветеранов специальной военной операции. Занятия планируют проводить три раза в неделю.

Организовало тренировку отделение Ассоциации ветеранов СВО в Люберцах при содействии главы округа Владимира Волкова. По словам руководителя общественной организации Николая Чернобровкина, спортивные занятия помогут участникам восстановить здоровье и адаптироваться к мирной жизни.

Первую тренировку провел ветеран спецоперации, координатор по спортивной подготовке Максим Чусовитин.

«Занятие было продумано до мелочей. В Люберцах создают все условия для реабилитации участников спецоперации, учитывают потребности ветеранов с ограниченными возможностями здоровья», — отметил депутат окружного Совета Вячеслав Калинин.

Народный избранник также добавил, что готов лично помогать развитию проекта и привлекать новых участников. Занятия планируют проводить как во Дворце спорта «Триумф», так и на других площадках округа. На тренировки будут приглашать и участников специальной военной операции с ограниченными возможностями здоровья.

Чтобы присоединиться к занятиям, необходимо обратиться в Люберецкое отделение Ассоциации ветеранов СВО.