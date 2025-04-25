Первая ярмарка вакансий для ветеранов СВО прошла в Люберцах

Инициативу люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО администрация Люберец воплотила в жизнь совместно с региональным Центром занятости населения. Среди работодателей были такие компании, как «Люберецкая теплосеть», «НПП Звезда», ЛГЖТ, «НЦВ Миль и Камов», «Мастеровит», ФЦДТ «Союз», группа компаний «Х5 Ритейл» и многие другие.

«Мострансавто» предложил ветеранам СВО пройти бесплатную переподготовку на водителя категории D с последующим трудоустройством. Люберецкий техникум имени Юрия Гагарина представил программы бесплатного образования по ряду специальностей. Кадровый центр Подмосковья проконсультировал военнослужащих по программам бесплатного профессионального переобучения.

«Помочь нашим героям-участникам СВО адаптироваться — такую задачу ставит перед нами президент. И мы сделаем все, чтобы бойцы нашли себя и реализовались», — подчеркнул глава городского округа Владимир Волков. Он поблагодарил работодателей за участие в

ярмарке и выразил уверенность, что многие ветераны СВО смогут найти занятие по душе.