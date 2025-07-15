Пермский имам Касымхан Жангереев погиб на СВО

Имам из Перми Касымхан-хазрат Жангереев погиб на СВО. Сообщение об этом опубликовали на странице регионального муфтията в соцсети «ВКонтакте».

По словам представителей организации, Жангереев в разные периоды являлся имамом мечети в микрорайоне Гайва, вел преподавательскую деятельность в мусульманском колледже, а также принимал участие в духовной работе с осужденными.

«Вечная память героям!» — подчеркнули в муфтияте.

Ранее стало известно, что в зоне спецоперации при ударе ракетами HIMARS погиб военный священник Антоний Савченко. По указу президента Владимира Путина ему посмертно присвоили звание Героя России.