Пермский имам Касымхан Жангереев погиб на СВО

Имам из Перми Касымхан-хазрат Жангереев погиб на СВО. Сообщение об этом опубликовали на странице регионального муфтията в соцсети «ВКонтакте».
По словам представителей организации, Жангереев в разные периоды являлся имамом мечети в микрорайоне Гайва, вел преподавательскую деятельность в мусульманском колледже, а также принимал участие в духовной работе с осужденными.
«Вечная память героям!» — подчеркнули в муфтияте.
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