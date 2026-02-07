Переживший покушение в Москве генерал-лейтенант Алексеев пришел в сознание

Генерал-лейтенант Владимир Алексеев, на которого совершили покушение 6 февраля, пришел в сознание после операции. Об этом сообщил ТАСС .

После хирургического вмешательства военного ввели в искусственную кому. Сейчас Алексеев находится в сознании.

«На данный момент с осторожностью можно говорить, что угроза жизни миновала», — отметил источник агентства в медицинских кругах.

Нападение на генерал-лейтенанта произошло на северо-западе Москвы — в жилом доме на Волоколамском шоссе. Неизвестный несколько раз выстрелил в высокопоставленного военного и скрылся. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия.