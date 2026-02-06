Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева предотвратили в Москве

Покушение на убийство генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева произошло на северо-западе Москвы, следователи завели уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В жилом доме на Волоколамском шоссе 6 февраля неизвестный несколько раз выстрелил в военного и скрылся с места преступления.

«Потерпевший госпитализирован в одну из городских больниц», — добавила Петренко.

Следователи и криминалисты работают на месте ЧП, изучают записи с камер и допрашивают очевидцев.

Ранее силовики в Санкт-Петербурге задержали мужчину по подозрению в покушении на военнослужащего.