«Пережить огневой вал». Как спастись от беспилотников с расплавленным металлом

ВСУ начали использовать беспилотники с термитной смесью. Эксперт комплексной безопасности, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко рассказал, как российским бойцам защититься от таких снарядов.

«В лесополосе мы все равно, как правило, выкапываем окопы. А как максимум — укрытия. Поэтому, обнаружив движение данного дрона, [нужно] мгновенно спрятаться и пережить огневой вал вне открытого участка местности», — пояснил он.

Подобный заряд, добавил Насонов, горит недолго, но может воспламенить деревья, кустарники, листву, которые есть на данном участке местности.

«И задача его — демаскировать нахождение нашей боевой техники, личного состава в лесопосадке», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Применение таких снарядов эксперт назвал негуманным. Некоторые страны, в том числе Украина, не вошли в международные договоренности о неприменении этого вида оружия.

Термитная смесь — расплавленный алюминиевый порошок и оксид железа, температура которых достигает 2,2 тысячи градусов Цельсия. Сначала ее использовали для сварки, а позже применяли в боях в Первой и Второй мировых войнах.