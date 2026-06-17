Перевозчики пострадавших под Брянском выбрали небезопасный маршрут

Частный перевозчик выбрал небезопасный маршрут, пролегающий практически в прифронтовой зоне. Об этом заявил телеканалу «Беларусь 1» зампредседателя Гомельского облисполкома Дмитрий Алейников, комментируя атаку украинского БПЛА на автобус с гражданами Белоруссии в Брянской области.

По его словам, детско-юношеская спортивная школа № 2 Речицкого района организовала группу учащихся, чтобы выехать для оздоровления и для тренировок по футболу. Ее собрали тренеры и родители, заключившие договор с частными перевозчиками на перевозку 88 человек по маршруту Речица — Геленджик.

«При этом хотелось бы заметить, что перевозчиками был выбран небезопасный маршрут, практически при фронтовой зоне», — отметил Алейников.

Поездку организовали на личные деньги участников. Частный перевозчик самостоятельно выбрал маршрут.

Двое детей, пострадавших при ударе украинского БПЛА по автобусу в Брянской области, остаются в реанимации.