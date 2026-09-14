«Перевес для Киева». В России объяснили стремление ЕС сесть за стол переговоров
Галузин: ЕС хочет участвовать в переговорах, чтобы создать перевес для Украины
Страны Европы устремились за стол переговоров не оттого, что хотят урегулировать конфликт на Украине. Их цель заключается в том, чтобы навредить России. Об этом замминистра иностранных дел Михаил Галузин сообщил «Известиям».
Он заявил, что Запад рассчитывает нанести России стратегическое поражение руками украинцев. Поэтому за столом переговоров, по мнению Галузина, европейцы выступят не как посредники, а как члены единой делегации с Украиной.
«За претензией европейцев на место за этим столом видим их желание создать количественный и качественный перевес для Киева», — сказал замминистра.
Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов добавил, что ЕС заинтересован в сохранении действующего киевского режима. Его цель заключается в том, чтобы максимально ослабить Россию.
Ранее депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер заявил, что ЕС стремится за стол переговоров, чтобы вернуть статус крупного игрока на мировой арене и затянуть конфликт.