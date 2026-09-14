Галузин: ЕС хочет участвовать в переговорах, чтобы создать перевес для Украины

Страны Европы устремились за стол переговоров не оттого, что хотят урегулировать конфликт на Украине. Их цель заключается в том, чтобы навредить России. Об этом замминистра иностранных дел Михаил Галузин сообщил «Известиям» .

Он заявил, что Запад рассчитывает нанести России стратегическое поражение руками украинцев. Поэтому за столом переговоров, по мнению Галузина, европейцы выступят не как посредники, а как члены единой делегации с Украиной.

«За претензией европейцев на место за этим столом видим их желание создать количественный и качественный перевес для Киева», — сказал замминистра.

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов добавил, что ЕС заинтересован в сохранении действующего киевского режима. Его цель заключается в том, чтобы максимально ослабить Россию.

Ранее депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер заявил, что ЕС стремится за стол переговоров, чтобы вернуть статус крупного игрока на мировой арене и затянуть конфликт.