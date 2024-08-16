«Перевернули с ног на голову». В МИД оценили репортажи журналистов Rai о Курской области
Захарова: в репортажах итальянской Rai из Курской области переписали факты
Журналисты итальянской гостелерадиокомпании Rai, незаконно проникшие в Курскую область, переписали фактологию в репортажах. Об этом в эфире канала «Россия 24» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Эксперты прочитали те якобы репортажи, которые делали непосредственно о Курске, где была буквально переписана фактология, поставлена с ног на голову», — сказала она.
По словам Захаровой, есть огромное количество материалов, которые уже развенчала российская сторона. Поэтому «потребовалось присутствие итальянских журналистов на месте».
Ранее МИД России вызвало посла Италии в РФ Чечилию Пиччони после незаконного проникновения итальянских журналистов в Курскую область для освещения нападения ВСУ на регион. Послу выразили решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской телерадиокомпании Rai.