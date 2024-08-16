Посла Италии вызвали в МИД РФ из-за проникновения журналистов в Курскую область

МИД РФ выразил протест послу Италии из-за журналистов Rai в Курской области

Фото: РИА «Новости»

Посла Италии в РФ Чечилию Пиччони вызвали в МИД России после незаконного проникновения итальянских журналистов в Курскую область для освещения нападения ВСУ на регион. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Послу выразили решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской телерадиокомпании Rai, незаконно проникшей на территорию РФ для освещения нападения украинских боевиков на Курскую область», — указали в дипведомстве.

В МИД отметили, что корреспонденты нарушили российское законодательство и правила журналистской этики. Свое пребывание на территории России иностранцы использовали для обеления преступлений Украины.

По данным ведомства, действия журналистов подпали под действие Уголовного кодекса РФ. Компетентные ведомства уже устанавливают обстоятельства преступления для принятия соответствующих мер.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что Россия решительно осудила террористические акты киевского режима против ряда регионов страны.

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