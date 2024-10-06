Переправу ВСУ через реку Оскол разнесли авиабомбой в Харьковской области

Летчики ВКС России уничтожили переправу Вооруженных сил Украины через реку Оскол в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Для удара по объекту близ села Гороховатка использовали авиационную бомбу с универсальным модулем планирования и коррекции. В момент атаки враг перевозил личный состав на ротацию.
На кадрах объективного контроля запечатлели мощный взрыв.
Накануне Вооруженные силы России ударом из ракетного комплекса «Искандер-М» поразили расположение ВСУ в Сумской области. Снаряды выпустила группировка войск «Север». Украинские боевики лишились до 80 военных, пяти пикапов и 12 боевых бронированных машин.
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