Переправу ВСУ через реку Оскол разнесли авиабомбой в Харьковской области

Летчики ВКС России уничтожили переправу Вооруженных сил Украины через реку Оскол в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Для удара по объекту близ села Гороховатка использовали авиационную бомбу с универсальным модулем планирования и коррекции. В момент атаки враг перевозил личный состав на ротацию.

На кадрах объективного контроля запечатлели мощный взрыв.

Накануне Вооруженные силы России ударом из ракетного комплекса «Искандер-М» поразили расположение ВСУ в Сумской области. Снаряды выпустила группировка войск «Север». Украинские боевики лишились до 80 военных, пяти пикапов и 12 боевых бронированных машин.