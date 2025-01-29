Переодетый боец ВСУ набросился на российского военнослужащего

Военнослужащий Магомет Гитинов с позывным Цезарь едва не погиб от рук переодетого в российскую форму бойца Вооруженных сил Украины, которого встретил по прибытии на новую позицию. Он рассказал об этом случае RT .

Когда группа военных приехала в пункт назначения, их встретил мужчина. Он поздоровался, спросил имя, звание, место рождения Цезаря и соврал, что может отвести его на нужную позицию. По дороге незнакомец закурил и бросил в бойца нож.

«Я чуть дернулся назад и в этот момент боковым зрением вижу, что он машет что-то. И вот здесь, получается, впереди броник, и он сюда в бок чуть-чуть. Нож не слишком зашел, можно сказать на пару миллиметров уже, потому что замах был издалека», — рассказал мужчина.

Цезарь не сразу понял, что произошло. Переодетый боец ВСУ атаковал его второй раз, но военный перехватил нож и достал пистолет. Перед смертью боевик сказал, что единственный из 19 человек пошел на штурм и, чтобы не попасть под удар, надел форму противника.

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