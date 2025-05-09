Украина проигнорировала объявленное Россией временное перемирие и показала, что не готова к долгосрочному прекращению огня. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил об этом РИА «Новости».

«Киевский режим во главе с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, нарушив перемирие, показал, что не стремится и не хочет мира для Украины, тем самым провалив экзамен на готовность тем более к долгосрочному миру», — сказал он.

Сложившаяся ситуация, по словам Рогова, показала также, что некоторые подразделения Вооруженных сил Украины вышли из-под контроля президента. Они либо действуют на свое усмотрение, либо подчиняются Великобритании.

Президент России Владимир Путин ко Дню Победы ранее ввел режим прекращения огня. Он действует с 8 до 10 мая. Ura.ru сообщил, что украинские войска продолжили боевые действия и попытались прорваться через границу в Курской области.