Рогов: ВС РФ выдавливают противника из Урожайного и Старомайорского

Подразделения ВС России перехватили инициативу и планомерно выдавливают противника из сел Старомайорское и Урожайное. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

ВСУ захватили два населенных пункта, о которых сказал политик, в ходе контрнаступления летом прошлого года.

«Именно эти села режим Зеленского выдавал тогда, как одно из главных достижений своего наступления», — подчеркнул собеседника агентства.

Сейчас ВС России закрепились в этих селах и продолжают продвижение вперед, шаг за шагом освобождая населенные пункты. При этом они заняли расположенные западнее важные стратегические высоты.

В воскресенье, 25, военкор Семен Пегов сообщил об освобождении поселка Нетайлово в ДНР. Флаг над населенным пунктом водрузили бойцы 9-й бригады 1-го армейского корпуса, уточнил он.