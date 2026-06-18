«Переход всех красных линий»: на ЗАЭС назвали убийством атаки ВСУ на Энергодар

Постоянные удары украинских боевиков по Энергодару стали целенаправленным убийством мирного населения. Такое заявление выпустила пресс-служба Запорожской атомной электростанции после гибели работника от полученных ранений в ходе ночной атаки.

Там подчеркнули, что во время ночного обстрела пострадали четыре жителя Энергодара, двое из которых — работники цеха централизованного ремонта станции. Один из них скончался от полученных ранений, за жизнь второго пострадавшего продолжают бороться врачи.

«Атаки на мирный город, где живут атомщики, их семьи, дети и пожилые люди, — это переход всех красных линий. Это целенаправленное убийство сотрудников Запорожской атомной станции, убийство мирных граждан», — сказали в пресс-службе.

Коллектив станции принес соболезнования родным и близким погибшего коллеги, а также пообещал оказать необходимую помощь семье.

О гибели сотрудника Запорожской атомной электростанции сообщил глава Росатома Александр Лихачев. Умерший отвечал за оборудование, от которого зависит безопасность работы станции.