Перехитрил врага. Российский танкист привел к своим пленившего его боевика ВСУ

Российский танкист-механик в зоне СВО сумел хитростью вырваться из плена и захватить боевика. Об этом сообщил Telegram-канал «Война История Оружие» .

Украинские военные подбили танк, из всего экипажа выжил только один механик. Боец Вооруженных сил Украины взял его в плен и дважды связался с командованием, чтобы спросить, как поступить. Руководство разрешило действовать на свое усмотрение.

Механик уговорил украинца отпустить его и сделать вид, будто они не встречались. Боец ВСУ не сразу, но согласился. Уходя российский военный заподозрил, что он выпустит пулю в спину, и сам напал на противника.

«Тут я понял, что надо что-то делать, и давай с ним бодаться. Под руку то ли чурка попалась, то ли камень. Заехал ему по башке и все, победа наша», — рассказал механик.

У боевика заклинил автомат, поэтому он не смог защититься. Танкист схватил его и привел к своим.

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