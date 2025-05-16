Переговорам в Стамбуле предсказали продолжение

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле могут продолжиться после паузы, хотя пока это не планировалось. Об этом сообщил агентству France Presse высокопоставленный украинский чиновник.

«Наши команды готовы работать столько, сколько потребуется», — подчеркнул он.

Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко написал в Telegram-канале, что продолжения переговоров не будет.

Встреча во дворце Долмабахче в Стамбуле длилась менее двух часов. Ранее в украинской прессе появились сообщения, что делегации вели переговоры через переводчика. Источник телеканала RT опроверг эти сведения, заявив, что переводчик был, но не участвовал в обсуждении — оно полностью шло на русском языке.