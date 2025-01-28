Передвижной дизель-генератор передали из Коломны жителям Горловки в ДНР

Местное отделение Российского военно-исторического общества при поддержке муниципального унитарного предприятия «Коломенский трамвай» направило в Донецкую Народную Республику мощный передвижной дизель-генератор. Это оборудование позволит обеспечить бесперебойную работу котельных, больниц и водозаборных узлов в Горловке.

Гуманитарный груз из Коломны лично сопровождали председатель коломенского отделения военно-исторического общества, депутат городского округа Коломна Андрей Ваулин и директор «Коломенского трамвая» Руслан Мосолов.

«Это не первый гуманитарный груз, который мы отправляем на линию боевого соприкосновения. В прошлом году мы передали штурмовым подразделениям военнослужащих СВО прицелы ночного видения, средства радиоэлектронной борьбы, медицинские препараты, экипировку для бойцов и многое другое. Однако такой крупный энергетический объект, как дизельный генератор, мы отправляем впервые. Хочу выразить благодарность всем, кто откликнулся и помог подготовить груз к отправке», — подчеркнул Андрей Ваулин.

Подготовка генератора к отправке была выполнена специалистами предприятия «Коломенский трамвай». Перед транспортировкой были проведены технические работы: замена масла, фильтров и подготовка прицепа для перевозки.

«Это моя первая поездка в зону боевых действий, и это большая ответственность. Мы сделали все возможное, чтобы генератор был полностью готов к работе», — отметил Руслан Мосолов.

Уже 25 января груз доставили в Горловку и передали дизель-генератор представителям администрации городского округа.