Переданную год назад Украине израильскую систему оповещения об ударах не запустили

Израильское руководство передало Украине систему раннего оповещения о ракетных ударах Red Color, но она до сих по не работает. Об этом сообщило издание «Дзеркало тижня».

Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский подтвердил передачу оборудования, но не смог ответить на вопрос о том, почему систему до сих пор не используют. Он рекомендовал обратиться за ответом к украинской стороне.

Дипломат также рассказал, что Израиль снимет с вооружения американские системы Patriot, полученные в начале 1990-х годов. Может ли это оружие достаться Украине, он не сообщил. Бродский объяснил, что решение о будущем ракетных систем еще не приняли, потому что для отражения атак Израилю могут потребоваться все доступные силы ПВО.

Ранее Иран выпустил по Израилю 180 ракет. Снаряды поразили четыре военных объекта, в том числе базу «Неватим».