Спецоперация 03 мая 2024, 17:04 Переданное Украине оружие заметили в зонах конфликтов на Западе Захарова: переданное Украине оружие всплывает в зонах конфликтов на Западе Lance Cpl. Christian Salazar/Keystone Press Agency / Global Look Press

Читать 360 в

Оружие, которое поставили на Украину, уже «всплывает» на Западе в терактах и других зонах конфликтов. На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Непосредственно на территории стран коллективного Запада уже совершаются по миру теракты, в которых замешано это оружие. <…> И в зонах конфликтов это оружие всплывает», — констатировала она.

Реклама

По словам дипломата, никто из жителей этих стран не защищен от того, чтобы стать жертвой этого оружия и «идеологем», привитых Украине Западом. Раньше такое уже случалось: «вскормленные» Западом террористы туда же и возвращались, отметила Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на нагнетание ситуации вокруг украинского конфликта через заявления лидеров западных стран. Он назвал эту тенденцию «опасной» и подчеркнул, что она «вызывает обеспокоенность» у РФ.