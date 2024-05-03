Переданное Украине оружие заметили в зонах конфликтов на Западе | 360°

03 мая 2024, 17:04
Переданное Украине оружие заметили в зонах конфликтов на Западе
Захарова: переданное Украине оружие всплывает в зонах конфликтов на Западе
Оружие, которое поставили на Украину, уже «всплывает» на Западе в терактах и других зонах конфликтов. На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
«Непосредственно на территории стран коллективного Запада уже совершаются по миру теракты, в которых замешано это оружие. <…> И в зонах конфликтов это оружие всплывает», — констатировала она.
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По словам дипломата, никто из жителей этих стран не защищен от того, чтобы стать жертвой этого оружия и «идеологем», привитых Украине Западом. Раньше такое уже случалось: «вскормленные» Западом террористы туда же и возвращались, отметила Захарова.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на нагнетание ситуации вокруг украинского конфликта через заявления лидеров западных стран. Он назвал эту тенденцию «опасной» и подчеркнул, что она «вызывает обеспокоенность» у РФ.
Мария Захарова
Оружие
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Украина
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