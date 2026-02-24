Передача ядерного оружия Украине от Великобритании и Франции — грубое нарушение международного права. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Это вопиющее совершенно нарушение всех норм и принципов соответствующих актов международного права», — сказал он.

Также представитель Кремля назвал передачу бомбы чрезвычайно опасной. Российское правительство примет эту информацию во внимание и будет учитывать во время продолжающихся переговоров.

Ранее в Службе внешней разведки выяснили, что Великобритания и Франция намерены снабдить атомной или грязной бомбой Украину. Кроме того, стало известно о планах передачи стране ядерного оружия.

В Совете Федерации отметили, что отправка ядерной бомбы киевскому режиму обернется катастрофическими последствиями для Лондона и Парижа. В Совфеде призвали МАГАТЭ и Совет Безопасности ООН начать расследование, чтоб не допустить беды.