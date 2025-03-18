Перед посольством США убрали символику «ZVO» после переговоров Трампа и Путина

Захарова: символику перед посольством США демонтируют, чтобы поменять лампочки

В Москве после телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа у посольства Соединенных Штатов начали демонтировать патриотические надписи «ZVO». Видеозаписи и фотографии процесса демонтажа появились в соцсетях.

Кроме стенда «ZVO», рабочие демонтируют и раскрашенную в цвета российского флага объемную надпись «#МЫВМЕСТЕ». Эти объекты установили у посольства в ноябре 2023 года.

По данным Telgeram-канала «Осторожно, новости», инсталляции убирают для того, чтобы их почистить. Как рассказали рабочие, в прошлом году делали то же самое.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала происходящее и объяснила, для чего убирают буквы.

«И про буквы перед американским посольством. Лампочки меняют. Чтобы виднее было», — написала она в своем Telegram-канале.

В телефонной беседе 18 марта Путин и Трамп затронули несколько тем международной повестки. Стороны также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации двусторонних отношений.