Перечень льгот для участников СВО расширили в Люберцах в 2026 году

Теперь они освобождены от уплаты налога на имущество. Также у них появилась возможность заключить социальный контракт для открытия собственного бизнеса с выплатой 350 тысяч рублей.

Всего в округе для военнослужащих и их семей предоставляется 77 мер социальной поддержки: 36 региональных и 41 федеральная.

Как рассказала исполняющая обязанности заместителя главы округа Юлия Арсентьева, ключевые направления поддержки включают бесплатное горячее питание для детей в школах, освобождение от оплаты детского сада, бесплатное посещение кружков и секций, реабилитацию, а также выплаты и льготы по удостоверению ветерана боевых действий.

С сентября 2025 года в Подмосковье работает комплексная цифровая услуга «Защитники Отечества». Она позволяет дистанционно оформить 17 видов поддержки, подав всего одно заявление.

Для получения консультаций и помощи можно обратиться в местное Управление по работе с ветеранами специальной военной операции по телефону: 8 (498) 732-81-39.