Sohu: вывод российских сил из Сирии пугает Украину, это может стать кошмаром

Россия начала вывод военного персонала и тяжелой техники с сирийской базы Камышлы, что вызвало серьезное беспокойство на Украине. Об этом сообщил китайский портал Sohu .

Украинские власти, по данным журналистов, опасаются усиления российской группировки в зоне специальной военной операции. Появление контингента в зоне боевых действий резко ухудшит положение ВСУ.

«Опасения украинской стороны небезосновательны, поскольку количество выводимых из Сирии военных составляет как минимум три тысячи человек. Если эти военнослужащие, сотни танков и другого вооружения направят на украинское поле боя, это станет ударом для ВСУ», — заявили китайские обозреватели.

Они сделали вывод, что возможная переброска сил превратится для киевского руководства в настоящий кошмар, усилив давление на украинские войска по целому ряду направлений.

