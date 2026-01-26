Нынешний президентский срок президента России Владимира Путина станет ключевым в истории страны. Об этом сообщило китайское издание Sohu со ссылкой на свои источники.

Аналитики отметили, что с 2000 года Путин стремится восстановить статус России как великой державы. Ради этой цели, по их оценке, российский лидер усилил централизацию власти, навел порядок в экономике и шаг за шагом восстанавливает международный престиж страны.

«Однако именно нынешний шестилетний срок, который продлится до 2030 года, станет ключевой страницей в истории страны», — указали авторы китайского портала.

Источники предположили, что в ближайшие годы Россия укрепит связи с Китаем, Индией и государствами исламского мира. Государство также займет более активную позицию в формирующейся системе глобальной многополярности и внесет вклад в создание сбалансированных международных правил.

Отдельно собеседники Sohu обратили внимание на российскую экономику. По их мнению, она продолжит развиваться, несмотря на санкционное давление, а курс на долгосрочное развитие останется в приоритете.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российско-китайские отношения ощущаются не только в официальных документах, но и в живом общении.