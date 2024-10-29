Пентагон заявил об отправке 10 000 солдат КНДР в Курскую область

Пентагон: пара тысяч военных из КНДР направились в Курскую область

Пентагон выдвинул ничем не обоснованное предположение, что несколько тысяч северокорейских военнослужащих уже направились в Курскую область. Такое заявление на брифинге сделал официальный представитель американского оборонного ведомства Патрик Райдер, его слова передало РИА «Новости» .

«Мы полагаем, что КНДР отправила в общей сложности около 10 000 солдат для обучения на востоке России, и что эти войска, вероятно, усилят российские силы вблизи Украины в течение следующих нескольких недель», — заявил Райдер.

Он отметил, что около пары тысяч солдат переместились на границу с Украиной в Курскую область, в регионе уже находятся меньшие силы КНДР. Представитель Пентагона не предоставил никаких доказательств и не объяснил, на каком основании сделаны такие утверждения.

Ранее в Пентагоне заявили, что не планируют вводить новых ограничений для Украины по использованию американского оружия против северокорейских солдат.