Пентагон сделал заявление по Украине из-за КНДР

США не планируют вводить новые ограничения на использование Украиной американского оружия, если войска КНДР вступят в конфликт на стороне России. Такое заявление сделала официальный представитель Минобороны США Сабрина Сингх, ее слова опубликовали на официальном сайте Пентагона.

На брифинге Сингх заявила, что если Северная Корея отправит своих солдат сражаться на Украину, то Штаты не будут вводить дополнительных ограничений на использование американского оружия против них.

«Мы дали Украине обещание, что будем продолжать поддерживать ее всеми возможными способами», — подчеркнула Сингх.

Представитель Пентагона сослалась на слова генсека НАТО Марка Рютте, который заявил, что северокорейские войска уже якобы заметили в Курской области на границе с Украиной. Он назвал этот шаг эскалацией конфликта.