Пентагон заявил о дефиците оружия и боеприпасов у ВСУ

Пентагон: ВСУ не проводят крупные наступления из-за нехватки оружия и снарядов

U.S. Department of Defense
Фото: U.S. Department of Defense

Украинская армия не может проводить масштабные контрнаступления по меньшей мере в течение полугода из-за серьезной нехватки боеприпасов и вооружений. На это указали в опубликованном документе на сайте Пентагона.

«В распоряжении ВСУ по-прежнему нет достаточно боеприпасов и вооружений, в особенности дальнобойных средств поражения, средств противовоздушной обороны и артиллерии, чтобы преодолеть преимущество России в наземном и воздушном пространстве», — заявили в американском ведомстве.

В Пентагоне добавили, что боеприпасы США начали поступать на линию фронта, однако этих объемов по-прежнему недостаточно. В ведомстве пришли к выводу, что ВСУ не смогут вести масштабное наступление в течение ближайшего полугода, но сохранят возможность обороняться.

Ранее в Пентагоне заявили, что траты США на Украину и усиление НАТО с начала СВО превысили 174 миллиарда долларов.

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