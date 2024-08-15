Пентагон заявил о дефиците оружия и боеприпасов у ВСУ

Украинская армия не может проводить масштабные контрнаступления по меньшей мере в течение полугода из-за серьезной нехватки боеприпасов и вооружений. На это указали в опубликованном документе на сайте Пентагона .

«В распоряжении ВСУ по-прежнему нет достаточно боеприпасов и вооружений, в особенности дальнобойных средств поражения, средств противовоздушной обороны и артиллерии, чтобы преодолеть преимущество России в наземном и воздушном пространстве», — заявили в американском ведомстве.

В Пентагоне добавили, что боеприпасы США начали поступать на линию фронта, однако этих объемов по-прежнему недостаточно. В ведомстве пришли к выводу, что ВСУ не смогут вести масштабное наступление в течение ближайшего полугода, но сохранят возможность обороняться.

Ранее в Пентагоне заявили, что траты США на Украину и усиление НАТО с начала СВО превысили 174 миллиарда долларов.