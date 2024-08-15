Пентагон рассказал о расходах на Украину с начала СВО

Пентагон: траты США на Украину и усиление НАТО с начала СВО превысили $174 млрд

С начала специальной военной операции общая сумма расходов, которые США направили на поддержку Украины и усиления НАТО в Европе, превысила 174 миллиарда долларов. Такие данные привела пресс-служба Пентагона.

«С февраля 2022 года конгресс выделил свыше 174,19 миллиарда долларов дополнительного финансирования для ответа США на [спецоперацию] России на Украине», — указали в докладе.

В сумму включили расходы на поставку вооружения ВСУ, а также траты на замещение американских военных складов взамен поставляемым Украине средствам. В нее также вошла прямая бюджетная поддержка, гуманитарные расходы и деньги на укрепление присутствия НАТО в Европе.

В России не раз отмечали, что поставки вооружений киевскому режиму только мешают урегулированию конфликта и означают прямое вовлечение НАТО в происходящее. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что содержащие оружие для ВСУ грузы станут законной целью для ВС России.