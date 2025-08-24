Пентагон тайно дал Украине шокирующий запрет
США заблокировали удары ВСУ по России дальнобойным оружием
Пентагон уже несколько месяцев блокирует попытки Украины использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории России. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
ATACMS и Storm Shadow под запретом
Собеседники издания согласились предоставить такую информацию на условиях анонимности. Источники журнала — высокопоставленные чиновники из администрации Белого дома.
По их данным, в Министерстве обороны США действует скрытая система согласований, которая фактически не позволяет Киеву задействовать предоставленные ему ракеты большой дальности Army Tactical Missile Systems (ATACMS).
Эта неафишируемая процедура применяется с конца весны. Тактически ракетные комплексы Украина применять по целям в России не может. Разрешить такой удар теперь может только лично министр обороны Пит Хегсет.
Запрет касается также крылатых ракет Storm Shadow — они получают данные для наведения на цель от США.
Все силы — на Китай
Процедуру придумал замминистра обороны Элбридж Колби. Он известен тем, что считает противостояние с Китаем настолько важной задачей, что ради этого можно пожертвовать военными обязательствами США в других регионах мира, в том числе и на Украине.
Официальные лица уточнили, что как минимум однажды Киев направлял запрос на применение ATACMS против объекта, расположенного в России. Эту просьбу Пентагон отклонил.
Источник издания предположил, что подобная позиция Пентагона может быть связана с курсом Белого дома.
Публично Трамп придерживается другой позиции. В августе политик раскритиковал своего предшественника на посту главы государства Джо Байдена — за то, что тот не разрешал Украине атаковать цели в России дальнобойными ракетами.
При этом источники американских СМИ трактовали пост Трампа как сигнал Украине о том, что ей придется пойти на уступки и принять сделку о прекращении огня на условиях России.