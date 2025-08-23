NBC: Трамп дал Киеву понять, что ему надо пойти на сделку на условиях России

Президент США Дональд Трамп намекнул Украине, что для достижения перемирия ей придется согласиться на договоренности в значительной степени на условиях России. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источник в Белом доме.

По данным собеседника, публикацию Трампа от 21 августа в соцсети Truth Social, где он написал о неспособности Киева одержать победу в конфликте, находясь только в обороне, следует рассматривать как сигнал о необходимости уступок со стороны Украины.

Другой источник NBC отметил, что администрация Трампа не намерена отказываться от идеи урегулирования и считает, что завершить конфликт военными методами невозможно.

Ранее британская газета Telegraph сообщила, что Украине грозит катастрофа, если инициативы президента Соединенных Штатов Дпо урегулированию конфликта не обернутся успехом.