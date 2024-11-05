Маск взял под контроль Украину, заявили в Швейцарии

В Швейцарии заявили, что Украина оказалась во власти американского предпринимателя Илона Маска из-за его спутниковой связи Starlink. Об этом сообщила газета NZZ .

Издание отметило, что в начале спецоперации Маск был «страстным сторонником украинского президента Владимира Зеленского», но потом его взгляды изменились. И с учетом того, что спутниковая сеть Starlink охватила всю планету, то сейчас именно он решает, где, для кого и когда активировать спутники. Несмотря на то, что Маск владеет 42% всех акций SpaceX, по факту он имеет 79% голосов.

«Эта сила наиболее очевидна в конфликте на Украине. В начале СВО Маск все еще был сторонником Зеленского, отправив тысячи терминалов Starlink украинской армии, которые стали незаменимыми для ее военных коммуникаций», — говорится в материале.

Но уже осенью 2022 года бизнесмен решил, что интернет-сеть не будет работать в Крыму для ВСУ и тем самым предотвратил как минимум одну украинскую операцию в этом регионе. По словам Маска, так он хотел исключить риск ядерной войны.

В 2024 году бизнесмен уже открыто выступил против новой помощи Киеву, объяснив, что «нет ни единого шанса, что президент РФ Владимир Путин проиграет».

Ранее российские военные уничтожили в течение суток 43 опорника ВСУ, две станции спутниковой связи Starlink, девять минометных расчетов и восемь пунктов управления БПЛА.