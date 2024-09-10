Город Красноармейск (Покровск) находится на стратегически важном участке. Поэтому Вооруженные силы Украины заинтересованы в его удержании, сообщил на брифинге представитель Пентагона Патрик Райдер. Его процитировало РИА «Новости» .

«Этот город находится на стратегическом пересечении дорог, в особенности с точки зрения линий коммуникаций», — объяснил он.

Райдер сказал, что для Украины важно продолжать удерживать этот город под своим контролем. По его словам, военные много «инвестировали» в попытки оставить его за собой.

Немецкий генерал Роланд Катер предупредил, что в случае перехода Красноармейска к российским войскам произойдет переломный момент всей кампании. RT уточнил, что в этом городе находятся автомагистрали и железнодорожные линии, поэтому его считают ключевым с точки зрения логистики.