Пентагон: поддержка ВСУ обнажила проблемы со складами оружия в США

Целый ряд проблем в военно-промышленном комплекса США обнажился из-за поддержки ВСУ, сообщили в Пентагоне. Из опубликованного доклада оборонного ведомства следует, что помощь Украине вызвала сложности в поддержании, восстановлении и увеличения складов оружия для нужд американской армии, сообщило РИА «Новости» .

«Материальная помощь Украине Соединенными Штатами выявила проблемы в поддержании, восстановлении и увеличении производства американских запасов боеприпасов», — следует из доклада Пентагона.

Там объяснили, что ситуация поставила под угрозу возможности американских военных.

Владимир Зеленский неоднократно призывал Запад и США разрешить использование дальнобойного оружия для ударов по территории России. Президент Джо Байден согласия на это не дал, чем шокировал украинского лидера, сообщили американские журналисты.