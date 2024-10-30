Пентагон признал проблемы в США из-за военной поддержки Украины

Целый ряд проблем в военно-промышленном комплекса США обнажился из-за поддержки ВСУ, сообщили в Пентагоне. Из опубликованного доклада оборонного ведомства следует, что помощь Украине вызвала сложности в поддержании, восстановлении и увеличения складов оружия для нужд американской армии, сообщило РИА «Новости».
«Материальная помощь Украине Соединенными Штатами выявила проблемы в поддержании, восстановлении и увеличении производства американских запасов боеприпасов», — следует из доклада Пентагона.
Там объяснили, что ситуация поставила под угрозу возможности американских военных.
Владимир Зеленский неоднократно призывал Запад и США разрешить использование дальнобойного оружия для ударов по территории России. Президент Джо Байден согласия на это не дал, чем шокировал украинского лидера, сообщили американские журналисты.
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