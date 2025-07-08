Пентагон отправит новую партию оборонительного вооружения на Украину

Пентагон готовится отправить Киеву новые вооружения из США. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Пентагон заявляет, что Министерство обороны США отправит Украине дополнительные оборонительные вооружения», — говорится в публикации.

Ранее президент Штатов Дональд Трамп также подтверждал эту информацию. Во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, он заявил Америка направит Украине дополнительные партии вооружений преимущественно оборонительного характера.

По словам Трампа, Украина сейчас «получает очень сильные удары», поэтому США должны ей помочь, чтобы у ВСУ была «возможность защищать себя».

По данным Wall Street Journal, американский лидер готов предоставить Киеву максимально возможный объем военной поддержки.

При этом американский лидер не назвал конкретные виды вооружений или сроки их передачи.