Пентагон откроет завод по производству боеприпасов для Украины

NYT: в США появится завод по производству снарядов для ВСУ

В Соединенных Штатах появится предприятие по производству 155-миллиметровых снарядов для снабжения Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила газета The New York Times .

Завод возведут на территории Техаса. Предприятие станет первым, построенным Пентагоном с нуля с начала украинского конфликта. Производственная мощность завода составит 30 тысяч боеприпасов в месяц, отметили американские журналисты. Это примерно в два раза больше текущего уровня производства в США.

Для обеспечения артиллерийских расчетов ВСУ Пентагон поставил цель выпускать 100 тысяч снарядов ежемесячно к концу 2025 года.

Украинские военные нарастили количество артобстрелов сразу на нескольких направлениях, граничащих с ЛНР, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Он указал на отсутствие «снарядного голода» в ВСУ.