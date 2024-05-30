Пентагон откроет завод по производству боеприпасов для Украины

NYT: в США появится завод по производству снарядов для ВСУ

Mark Allen Johnson/ZUMAPRESS.com
Фото: Mark Allen Johnson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Соединенных Штатах появится предприятие по производству 155-миллиметровых снарядов для снабжения Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила газета The New York Times.

Завод возведут на территории Техаса. Предприятие станет первым, построенным Пентагоном с нуля с начала украинского конфликта. Производственная мощность завода составит 30 тысяч боеприпасов в месяц, отметили американские журналисты. Это примерно в два раза больше текущего уровня производства в США.

Для обеспечения артиллерийских расчетов ВСУ Пентагон поставил цель выпускать 100 тысяч снарядов ежемесячно к концу 2025 года.

Украинские военные нарастили количество артобстрелов сразу на нескольких направлениях, граничащих с ЛНР, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Он указал на отсутствие «снарядного голода» в ВСУ.

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