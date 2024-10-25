В США раскрыли причину отказа Байдена разрешить ВСУ удары вглубь России

Американский лидер Джо Байден не дает разрешение Украине бить вглубь России из-за дефицита ракет ATACMS. Такое заявление сделал бывший специальный помощник экс-президента США Барака Обамы Чарльз Купчан, его выступление транслировали на YouTube.

«Одна из причин, почему Байден не разрешает бить вглубь России, заключается в том, что у Украины не очень много ракет ATACMS и у США не очень много ATACMS», — отметил эксперт.

По словам Купчана, также Вашингтон не обладает достаточным количеством систем Patriot, чтобы обеспечить безопасность Украины. Кроме того, Соединенные Штаты не хотят сильнее вмешиваться в конфликт из-за обстановки на Ближнем Востоке и напряженных отношений с Китаем.

Ранее власти США объявили о новой военной помощи Украине. ВСУ получат большое количество боеприпасов, бронетранспортеры и БМП. Также планируется отправить тактические системы ПВО и дополнительные артиллерийские системы.