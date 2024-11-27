Пентагон официально подтвердил разрешение Украине на удары вглубь России

Войска Украины получили официальное разрешение на применение американских ракет ATACMS для ударов по объектам в глубине российской территории, сообщил представитель оборонного ведомства США Патрик Райдер. Его процитировало РИА «Новости» .

«Произошли изменения относительной нашей политики», — пояснил пресс-секретарь Пентагона на брифинге.

Он добавил, что теперь Украина может использовать дальнобойные ракеты ATACMS для попыток ударов вглубь России. Американские власти, по словам Райдера, ограничили такое разрешение только объектами, расположенными в Курской области.

Белый дом ранее также публично признал, что ослабил ограничения на использование ВСУ поставляемых Соединенными Штатами ракет ATACMS. Представитель администрации Байдена утверждал, что Украина может использовать такие ракеты лишь «в случае крайней необходимости».

На Западе решение по ракетам раскритиковали. Аналитики журнала Advance указали, что применение ATACMS Украиной может расцениваться как прямое нападение США на Россию.