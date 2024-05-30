Пентагон обвинил Россию в использовании в зоне СВО северокорейских ракет

DIA: Россия якобы применила ракеты из КНДР для ударов по ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Разведывательное управление Пентагона (DIA) сообщило, что Россия якобы использовала для ударов по ВСУ ракеты, произведенные в КНДР. Об этом говорится в докладе DIA.

«Россия использовала ракеты КНДР для нанесения ударов по целям на Украине», — заявили в разведывательном управлении.

Пентагон пришел к такому выводу на основании сравнительного анализа изображений обломков северокорейских ракет и тех, что были обнаружены в Харькове.

Москва и Пхеньян неоднократно опровергали поставки вооружений из Северной Кореи.

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