Пентагон обвинил Россию в использовании в зоне СВО северокорейских ракет

Разведывательное управление Пентагона (DIA) сообщило, что Россия якобы использовала для ударов по ВСУ ракеты, произведенные в КНДР. Об этом говорится в докладе DIA.
«Россия использовала ракеты КНДР для нанесения ударов по целям на Украине», — заявили в разведывательном управлении.
Пентагон пришел к такому выводу на основании сравнительного анализа изображений обломков северокорейских ракет и тех, что были обнаружены в Харькове.
Москва и Пхеньян неоднократно опровергали поставки вооружений из Северной Кореи.
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