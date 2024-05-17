Сестра Ким Чен Ына опровергла сообщения об экспорте оружия из Северной Кореи в Россию | 360°

Мир 17 мая 2024, 09:36 Сестра Ким Чен Ына опровергла сообщения об экспорте оружия из Северной Кореи в Россию Сестра Ким Чен Ына назвала абсурдом данные об оружейных сделках КНДР с Россией Unsplash

Читать 360 в

Враждебно настроенные силы пытаются ввести общественность в заблуждение с помощью заявлений об оружейных сделках между Россией и КНДР. Об этом заявила сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон. Ее слова процитировало ЦТАК.

Сестра лидера КНДР назвала дезинформацией и абсурдом высказывания о поставках оружия из Северной Кореи в Россию.

Реклама

«Как мы уже не раз заявляли, „версия об оружейных сделках между КНДР и РФ“, полная неточных мнений и выдумок, является абсурдной гипотезой, которую не имеет никакого смысла оценивать и комментировать», — указала Ким Е Чжон.

Сестра Ким Чен Ына добавила, что КНДР наращивает свою оборонную промышленность, поэтому у нее нет желания и возможности экспортировать и «предавать гласности» военно-технический потенциал страны.

Ранее Северокорейский лидер проинспектировал предприятие по производству стрелкового оружия. Ким Чен Ын оценил новую снайперскую винтовку и опробовал ее в тире.