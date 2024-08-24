Остин и Умеров обсудили по телефону «потребности ВСУ» на поле боя

Пентагон: министры США и Украины обсудили по телефону новый пакет военной помощи

US Joint Staff/via Globallookpress.com
Фото: US Joint Staff/via Globallookpress.com/Global Look Press

Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с украинским коллегой Рустемом Умеровым сообщил ему информацию о новом пакете военной помощи ВСУ. Об этом в релизе заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Министр Остин предоставил обновленную информацию о помощи США в сфере безопасности, в том числе о пакете <…> на сумму 125 миллионов долларов, о котором сегодня объявил президент [США Джо] Байден», — сообщил Райдер.

Министры также обсудили нынешние военные операции Украины и ее потребности на поле боя.

Остин поздравил украинский народ с Днем независимости и подтвердил слова Байдена о неизменной поддержке Украины. Президент побеседовал с украинским лидером Владимиром Зеленским ранее по телефону.

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