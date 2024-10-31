Шеф Пентагона Ллойд Остин допустил вовлечение военных из третьих стран в украинский конфликт на стороне Украины, если в зоне СВО появятся солдаты из Северной Кореи. Его слова передало РИА «Новости».
«Да, это может вдохновить других на совершение действий, различных действий», — заявил он.
Так Остин ответил на вопрос журналистов по поводу вероятности отправления иностранных военных в ряды ВСУ для реакции на якобы присутствие северокорейских солдат на спецоперации.
Ранее Остин пригрозил использованием американского оружия против военных из КНДР под предлогом самообороны, если те появятся в зоне специальной военной операции. Также шеф Пентагона предупредил Северную Корею о неких «последствиях», если республика отправит солдат в Россию.
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Пентагон допустил вовлечение третьих стран в конфликт на Украине
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