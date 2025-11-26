Пенсионеры из Серебряных Прудов помогли бойцам СВО

Местные волонтеры, среди которых особую активность и самоотдачу проявляют пенсионеры округа, организовали акцию по поддержке участников специальной военной операции. По словам организаторов, инициатива, получившая название «От посылки до письма», стала мостом между мирной жизнью и линией фронта.

Работа добровольцев началась со сбора гуманитарной помощи. Они не просто собирали вещи, а стремились обеспечить бойцов всем необходимым для повседневной жизни в непростых условиях: от средств личной гигиены и теплой одежды до предметов первой необходимости.

«Настоящим символом уюта стали домашние заготовки. Посылки, наполненные банками с вареньем, соленьями и компотами, приготовленными с любовью по семейным рецептам, несли с собой не только питательные вещества, но и гораздо больше — вкус родного дома», — отметили организаторы.

Также волонтеры отправили бойцам письма.