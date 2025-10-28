Пенсионеры из Озер отправят партию гуманитарного груза бойцам СВО
Озерское отделение общественной организации «Союз пенсионеров Подмосковья» собирает 14-й грузовик с дополнительной помощью для участников специальной военной операции. Отправка запланировала на последние числа октября.
Военнослужащим будут доставлены маскировочные сети, окопные свечи, теплые носки, нижнее белье, домашние заготовки и другие важные и нужные на фронте вещи. Все они изготовлены руками активных пенсионеров и неравнодушных жителей Озер.
«В подготовке этого груза активное участие приняли ребята из школы в селе Горы. У них очень большой яблоневый сад. Школьники предложили насушить яблоки и отправить нашим защитникам. А еще эти ребята плели с нами сети, очень помогли, ответственные, дисциплинированные», — рассказала председатель озерского отделения Союза пенсионеров Подмосковья Валентина Никифорова.
Валентина Никифорова — мать действующего кадрового офицера — развернула масштабную кампанию по сбору помощи для военнослужащих с первых дней специальной военной операции. За это время усилиями ее единомышленников вручную было изготовлено около 3 тысяч свечей, тысяча пар теплых носков, столько же комплектов нижнего белья, километры маскировочной сети.