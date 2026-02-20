Пенсионеры из Истры отлили 1000 окопных свечей для бойцов СВО

Участники проекта «Активное долголетие» подготовили гуманитарный груз для отправки в зону специальной военной операции. Только за январь в воинские подразделения отправили 10 партий помощи.

Кроме того, участники движения сплели 20 маскировочных сетей и передали военнослужащим вещи собственного пошива: 1250 комплектов нижнего белья, 250 балаклав, 160 пар носков, 30 подушек и 148 чехлов для ампутированных конечностей.

В гуманитарный груз также вошли 60 банок солений, шесть ведер квашеной капусты и почти 50 коробок с овощами, продуктами и подарками. Для госпиталей отправили лекарства, пеленки и салфетки.

Окопные свечи, которые делают волонтеры, могут гореть часами, давая не только свет, но и тепло. За восемь часов прогорает только половина — этого достаточно, чтобы согреться на позициях в холодные ночи и приготовить еду.