Пенсионеры из Богородского округа передали домашние соленья бойцам СВО

В Богородском округе прошла благотворительная акция, в рамках которой участницы местного Союза пенсионеров передали домашние соленья военнослужащим спецоперации. Огурцы, помидоры и маринованные салаты, приготовленные с душой, стали символом тепла и заботы.

Женщины оперативно отреагировали на призыв волонтеров и принесли разнообразные соленья в молодежный центр «ПРО молодежь». Заготовки передали добровольцу Максиму Сенеку, который в ближайшее время отправится в зону специальной военной операции с грузом гуманитарной помощи. С прошлого лета он начал самостоятельно собирать необходимые вещи и продукты, а позже подключил к этому делу других желающих помочь.

По словам Максима, бойцы всегда рады видеть волонтеров, независимо от того, что они привезли. Главное — это внимание и поддержка, которые так необходимы на передовой.

Руководитель отдела по развитию добровольческой деятельности Максим Зотов поблагодарил женщин за их отзывчивость и поддержку. Он отметил, что с каждым днем количество волонтеров, собирающих и доставляющих гуманитарную помощь, растет.

«Отрадно, что с каждый днем волонтеров и добровольцев, которые собирают и возят гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети, становится все больше. Такое единение нашего Богородского округа, Подмосковья, всей страны — это огромный вклад в победу», — подчеркнул Зотов.