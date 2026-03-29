РИА «Новости»: бойцы ПВО и РЭБ в Харьковской области дезертировали из 127 ОТМБр

Переброшенные к Липцам в Харьковской области бойцы украинских подразделений ПВО и РЭБ массово дезертируют. Попытка командования доукомплектовать пехотные подразделения тыловиками провалилась, сообщи ТАСС источник в российских силовых структурах.

С нехваткой личного состава столкнулись пехотные подразделения 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады Вооруженных сил Украины на Липцовском направлении. Силовики сообщили, что их доукомплектовали военнослужащими подразделений ПВО и РЭБ, которые, поучаствовав в реальных боевых действиях, бросили позиции.

«Выполнявшие ранее задачи в тыловых районах, деморализованные от российского огневого воздействия солдаты противника дезертируют с занимаемых позиций в лесных массивах около Избицкого», — сказал собеседник агентства.

Ранее в элитном 425-м штурмовом полку ВСУ «Скала» случилась вспышка пневмонии. За месяц умерли пять офицеров.