Печи для военнослужащих передали из Жуковского в зону СВО

Компания из Жуковского осуществила очередную гуманитарную миссию, передав партию специализированных печей для военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Эта инициатива направлена на повышение уровня комфорта и обеспечение базовых потребностей российских бойцов в полевых условиях.

Всего в городской пункт сбора гуманитарной помощи было доставлено 14 печей.

«Данные изделия отличаются высокой функциональностью и практичностью, разработанные с учетом специфики эксплуатации в полевых условиях. Печи изготовлены из жаропрочной стали, что гарантирует их долговечность и безопасность. Особое внимание при проектировании было уделено пожеланиям самих военнослужащих: конструкции получились легкими и мобильными, что значительно упрощает их транспортировку и использование», — сообщили в администрации округа.

Основное назначение печей — обогреви приготовление пищи в условиях отсутствия стационарных полевых кухонь. Церемония передачи помощи состоялась в присутствии главы городского округа Жуковский Андроника Пака. Он лично выразил признательность руководству и коллективу предприятия за их активную гражданскую позицию и вклад в поддержку российских военнослужащих. Предприятие регулярно принимает участие в благотворительных акциях.